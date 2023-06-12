جمارك مطار برج العرب تضبط عملات أثرية مع راكب قادم من الأردن

كتب - محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار برج العرب الدولي، محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الاثار، مع راكب قادم من الأردن أخفها داخل طيات ملابسه في حقائبه، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار: إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من عمان على طائرة شركة العربية، اشتبه خالد عبدالعزيز رئيس الوردية ومحمد الكوانيني رئيس قسم الوديعه في الراكب ح . م . ا مصرى الجنسية وبسؤاله عن ما اذا كان يحمل اشياء تستحق رسوم جمركية أجاب بأنه يحمل عملات نقدية قديمة، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تلاحظ وجود اجسام متماثله، وبالعرض على أحمد وحيد مدير الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب ضمت جهاد جلال أمن جمركي ومجدي عباس مكافحة تهرب جمركى وأحمد خليفة ومحمود عبد الناصر مأموري الحركة ومحمد جوده رئيس الوردية ، وتبين وجود عدد ٤٤ عملة قديمة معدنية وفضية ونحاسية اللون بالعرض على لجنة الآثار بالمطار، أفادت فى تقريرها بأثرية عدد ١١ عملة وخضوعهم لقانون حماية الآثار .

قرر مصطفى العربي مدير عام جمارك المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٣ ، تنفيذاً لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الادارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.