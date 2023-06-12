حدث في "الذهاب والعودة".. قارئ يشكو قلة الحاضرين بأحد العزاءات: راحوا يشوفوا النهائي

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

صورتان وضعهما القارئ الشيخ مراد على صفحته عبر "فيسبوك" من أحد العزاءات، أصبحا حديث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ لم يحضر أحد لأداء واجب العزاء.

علق القارئ على الصورتين قائلا:"الناس سابو الماتش شغال وجم العزاء من كترهم أنا وسيدنا بندعي ونقول يارب ابعت معزين خلينا نختم.

تصادف إقامة في العزاء مساء الأحد الـ 11 من يونيو، في نفس موعد مباراة نهائي بطولة إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، وحينها اضطر القائمين على العزاء على إنهائه وطالبوا القارئ:"اختم ما مولانا مافيش حد".

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها القارئ الشيخ مرام علي مراد لهذا المواقف:"حصلت معايا الأحد اللي فات أثناء ماتش الذهاب وكنت في عزاء في شبرا الخيمة، حينها طالبني الأهالي بالختام".

يضيف الشيخ مرام لمصراوي:"عزاء الأمس كان في إحدى المناطق بالقاهرة، وتوجد حوله ثلاث كافيتريات"، ونظرا لأهمية مباراة الأمس توجه المعزين لمتابعة المباراة وتركوا العزاء:لم يحضر إلا سبعة فقط".

وتابع:"اضطررنا لإنهاء العزاء قبل ميعادة بفترة طويلة لعدم وجود أحد، بناء على طلب القائمين على العزاء".

وحسم فريق النادي الأهلي، أمس، لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تعادله بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء.

واستفاد الأهلي من قاعدة الهدف خارج الديار، لاسيما بعدما فاز في مباراة الذهاب والتي فاز فيها بهدفين لهدف، وأقيمت المباراة على استاد القاهرة الدولي.