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هاني الناظر يستقبل الطالبة منة الله عماد الأولى على إعدادية كفر الشيخ - (فيديو)

09:24 م الإثنين 12 يونيو 2023
هاني الناظر يستقبل الطالبة منة الله عماد الأولى على إعدادية كفر الشيخ - (فيديو)

الدكتور هاني الناظر

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

استقبل الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، لطالبة منة الله عماد إبراهيم، الأولى على مستوى محافظة كفر الشيخ في الشهادة الإعدادية في مكتبه

وعبرت الطالبة منة الله عن سعادتها بلقاء الدكتور هاني الناظر قائلة: كانت أمنية من أمنياتي"، بينما قد الناظر العديد من النصائح للطالبة من خلال الإصرار والعزيمة التي تمتلكها.

وسائلة الناظر الطالبة عن سبب اختيارها مجال الطب، لترد انها مرت بفترة نفسية صعبة وهذا كان سبب اختيارها.

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منة الله عماد هاني الناظر أوائل الشهادة الإعدادية

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