انطلاق أولى رحلات الحجاج من مطار الأقصر للمدينة المنورة - (صور)

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كتب- محمد عبيد:

انطلقت من مطار الأقصر الدولي أولى رحلات الحجاج متجهين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك على الجسر الجوي الذي تنظمه شركة مصر للطيران ويقلع من مختلف مطارات الجمهورية لتوفير الوقت والمجهود للحجاج.

واتخذت سلطات المطار كافة الإجراءات والاستعدادات القصوى داخل صالات السفر والوصول استعدادا لانطلاق رحلات موسم الحج، وخاصة بأماكن استقبال الحجاج أمام وداخل صالات السفر وكذلك جميع أماكن الخدمات بالمطار.

واستعد مطار الأقصر لتشغيل أولى الرحلات لشركة مصرللطيران بواقع رحلتين إلى المدينة، وقام الطيار هشام فريد مدير المطار بجولات داخل الصالات للمتابعة والتأكد من إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج، والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام، وتخصيص غرفة عمليات على مدار الـ 24 ساعة يوميًا لمتابعة سفر الحجاج وحل أي مشكلات داخل الصالات، وكذلك زيادة أعداد المنسقين والأمن لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة.

ووزعت إدارة العلاقات العامه بالمطار كتيبات مجانية لشرح مناسك الحج على الحجاج بالتزامن مع تواجد واعظ من وزارة الأوقاف لمساعدة الحجاج والرد على استفسارتهم، وتابعت إدارة المطار أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياه وأماكن الإحرام، وأماكن انتظار الحجاج والتأكد من صلاحية جميع تجهيزات المطار وذلك لخدمة ضيوف الرحمن.