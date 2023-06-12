إعلان

BBC

وزير التموين ينفي فتح أي خط ائتمان مع الهند

06:32 م الإثنين 12 يونيو 2023
وزير التموين ينفي فتح أي خط ائتمان مع الهند

الدكتور علي المصيلحي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه لم يتم فتح خط ائتمان مع الهند وإنما يجري مناقشات للتعامل بالعملات المحلية مع الجانب الهندي وبعض الدول الأخرى كروسيا والصين لتسهيل التبادل التجاري.

وأوضح الوزير - خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية تحت عنوان"الاستدامة وزيلدة الاستثمار في التصنيع الزراعي" - أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون بمنظومة التجارة الداخلية سيتم عرضه على مجلس الوزراء على أن يتم عرضه على مجلس النواب في الدورة المقبلة لإقراره.

من جانب آخر أشار المصيلحي إلى أنه سيتم بعد عيد الأضحى المبارك الإعلان عن وضع مواصفات خاصة للمخازن للحفاظ على جودة السلع وتقليل الفاقد وسيلتزم بها كل من يرغب الحصول على رخصة لتخزين سلع.

هذا المحتوى من

Asha

سوق مصراوى

علي المصيلحي خط ائتمان مع الهند العملات المحلية التبادل التجاري غرفة الصناعات الغذائية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market