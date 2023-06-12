"باناجيوتولياس" رئيسًا لتحالف ستار العالمي.. ومصر للطيران تهنئه
كتب - محمد عبيد
أعلن تحالف ستار star alliance، أول وأكبر تحالف طيران عالمي في العالم، عن اختيار ثيو باناجيوتولياس ليصبح الرئيس التنفيذي التالي للتحالف وذلك لفترة جديدة .
وهنأت شركة مصر للطيران عضو تحالف ستار منذ عام 2008 باناجيوتولياس، على توليه المنصب متمنيه له مزيد من النجاحات والإنجازات، حيث يتمتع باناجيوتولياس بخبرة دولية تزيد عن 25 عامًا في مجال الطيران وصناعة الطيران.
يذكر أن تحالف ستار يعد أكبر تحالف لشركات الطيران العالمية ويضم حالياً 26 شركة طيران من بينها "مصر للطيران" التي انضمت إليه في عام 2008 لتصبح العضو الـ 21 في التحالف، وتمتد شبكة خطوط أعضائه لأكثر من 1300 مطارًا في 195 دولة حول العالم.
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