للمرة الثانية.. خالد عبدالسلام وكيلًا لأوقاف المنوفية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التجديد للدكتور خالد عبدالسلام وكيل مديرية المنوفية، للمرة الثانية.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أصدر قرارًا في مايو 2022 بتكليف الدكتور خالد عبد السلام حسانين حسن، مدير إدارة مدينة نصر، بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف المنوفية، خلفا للدكتور كمال السباعي، الذي وافته المنية نهاية رمضان قبل الماضي.

واجتمع الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اليوم، بديوان عام الوزارة بباب اللوق، بمسئولي الإرشاد الديني وأمناء المكتبات بالمديريات الإقليمية، بحضور الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ محمد كساب مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور محمد عبد ربه مدير عام المساجد.

وأكد رئيس القطاع الديني أن مكتبات الأوقاف بالمساجد الكبرى ملاذ آمن للشباب، وركن الطفل بهذه المكتبات إضافة متميزة، وأنه في إطار نشر الوعي والثقافة في مختلف ربوع الجمهورية سيتم لأول مرة عقد لقاء أسبوعي يناقش أهم القضايا الثقافية، ويقوم على وجود أحد الأئمة أو أساتذة الجامعات والأدباء وكبار الكتاب والأئمة بالمكتبات العامة بالمساجد الكبرى في لقاء أسبوعي بكل مكتبة للمشاركة في أنشطة الوزارة بالمكتبات، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الثقافية التي تشغلهم، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة.

وأشار إلى أنه سيتم تزويد هذه المكتبات بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات الأوقاف وبخاصة في مجال ثقافة الطفل.