رئيس القطاع الديني بالأوقاف: مكتبات المساجد ملاذ آمن للشباب

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

اجتمع الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، اليوم، بديوان عام الوزارة بباب اللوق، بمسئولي الإرشاد الديني وأمناء المكتبات بالمديريات الإقليمية، بحضور الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ محمد كساب مدير عام الإرشاد الديني، والدكتور محمد عبدربه مدير عام المساجد.

وأكد رئيس القطاع الديني أن مكتبات الأوقاف بالمساجد الكبرى ملاذ آمن للشباب، وركن الطفل بهذه المكتبات إضافة متميزة، وأنه في إطار نشر الوعي والثقافة في مختلف ربوع الجمهورية سيتم لأول مرة عقد لقاء أسبوعي يناقش أهم القضايا الثقافية، ويقوم على وجود أحد الأئمة أو أساتذة الجامعات والأدباء وكبار الكتاب والأئمة بالمكتبات العامة بالمساجد الكبرى في لقاء أسبوعي بكل مكتبة للمشاركة في أنشطة الوزارة بالمكتبات، ليناقش مع رواد المكتبة أهم القضايا الثقافية التي تشغلهم، ويناقش معهم مضامين بعض الكتب التي تضمها المكتبة.

وأشار إلى أنه سيتم تزويد هذه المكتبات بمجموعة متميزة من أحدث إصدارات الأوقاف وبخاصة في مجال ثقافة الطفل.

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