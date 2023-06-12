رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي للأسطول الجنوبي

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي ينفذه الأسطول الجنوبي، وذلك في إطار تنفيذ خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كل المستويات، حيث ظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عال والمهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لجميع العناصر المشاركة بالمشروع، مشيدا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال القوات البحرية.

كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها، وفرض عددا من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات، مطالبا بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

حضر تنفيذ المشروع الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، وعدد من قادة القوات المسلحة.​​