أول تحرك برلماني بشأن هجمات القرش على السواحل المصرية

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزيرة البيئة بشأن هجمات القرش على السواحل المصرية.



وقال "مهني" في طلب الإحاطة، إنه تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة على مجتمعنا المصري وهي مهاجمة أسماك القرش على الشواطئ المصرية، وتسبب هذه الهجمات وفاة مواطنين وسائحين.

وأضاف عضو مجلس النواب: هاجمت سمكة قرش أحد السياح بالغردقة وأودت بحياته، وهذه الواقعة لم تكن الأولى، وفي يوليو من العام الماضي أمرت السلطات المصرية بإغلاق الشاطئ وتعليق السباحة في منطقة الغردقة بعد مصرع سائحتين إثر هجوم سمكة قرش عليهما في سهل حشيش.

وتابع: وقبل ذلك بشهرين، أصدرت محافظة البحر الأحمر قرارا بوقف جميع أنشطة الغوص المختلفة في منطقة شعاب "الفنستون" جنوب مدينة مرسى علم لمدة أسبوع، بعدما رصدت محميات البحر الأحمر ظهور قرش "التايجر المفترس" داخل المياه الإقليمية، عبر عدد من الغواصين الذين وثقوا بكاميراتهم وجوده.

وفي عام 2018، عُثر على بقايا جثة سائح تشيكي في أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، كما قُتل سائح ألماني خمسيني جراء هجوم سمكة قرش عام 2015 أثناء ممارسته السباحة خلال رحلة بحرية في مدينة القصير السياحية جنوب شرقي البلاد، كما قتلت سائحة ألمانية سبعينية أواخر 2010 وأصيب 4 سياح روس بجروح بالغة في 3 هجمات لأسماك القرش بمدينة شرم الشيخ السياحية.

وأوضح "مهني" أن هذه الظاهرة أصبحت خطيرة دون معرفة أسبابها وآليات التغلب عليها، مطالبا الجهات الحكومية ﻻسيما وزارة البيئة ببحث أسباب انتشار هذه الظاهرة، وآليات التغلب عليها، كونها تؤثر على السياحة المصرية والتي بالكاد تتعافى.