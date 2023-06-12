التقديم بدأ اليوم.. ننشر كراسات شروط شقق هيئة تعاونيات البناء والإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت اليوم الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إجراءات الحجز في الطرح الجديد من الشقق في مدن القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر من رمضان، اليوم الاثنين 12 يونيو حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الحالي.

ويتم الحصول على كراسة الشروط من مقر الهيئة الرئيسي في 3 شارع سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر، مقابل 300 جنيه.

عدد الشقق المتاحه للحجز ضمن مشروعات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان سيكون 361 وحدة سكنية استثمارية في مواقع متميزة بمشروعات الهيئة في مدن لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان.

وأكدت الهيئة أن مساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 مترا وحتى 155 مترا شاملة الجراج، ويوجد تسهيلات في السداد تصل إلى 7 سنوات، باستثناء لؤلؤة العاشر من رمضان بتسهيلات في السداد تصل لـ 10 سنوات.

وأشارت الهيئة إلى أن الشقق ستكون جاهزة للتسليم في يوليو 2024، في حالة السداد بالكامل -كاش يتم خصم 20% من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

وأكدت الهيئة إلى أنه بعد شراء كراسات الشروط وانتهاء المواعيد المحددة لذلك سيتم فتح باب التقديم لكل مشروع على حدى وفقا للتواريخ التالية:

1- الحجز وتقديم الطلبات للوحدات السكنية المطروحة بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو 2023.

2- مشروع لؤلؤة بدر خلال الفترة من 17 إلى 26 يوليو 2023.

3- مشروع لؤلؤة أكتوبر خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 10 أغسطس 2023.

4- مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

وجاءت كراسات الشروط على النحو التالي: