مجلس النواب يوافق على موازنته التفصيلية للعام المالي 2023/ 2024
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس - في اجتماعها صباح اليوم الاثنين على تقرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس، بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023/2024.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدؤوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.
سوق مصراوى
-
أفضل بونيه ونظارة سباحة للأطفال لصيف 2023 تبدأ من 63 جنيهاتفاصيل
-
أفضل حفاضات الأطفال للسباحة تبدأ من 68 جنيهاتفاصيل
-
القميص الكتان موضة صيف 2023 يبدأ من 210 جنيهاتتفاصيل
-
بخصم حتى 33%.. أفضل عوامات وألعاب البحر لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتي 59%.. أفضل أنواع اللانش بوكس وأجهزة المطبختفاصيل
-
أفضل مراوح ومبردات الهواء لمواجة حر الصيف بخصم حتى 29%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: