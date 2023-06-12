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مجلس النواب يوافق على موازنته التفصيلية للعام المالي 2023/ 2024

12:40 م الإثنين 12 يونيو 2023
مجلس النواب يوافق على موازنته التفصيلية للعام المالي 2023/ 2024

مجلس النواب

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وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس - في اجتماعها صباح اليوم الاثنين على تقرير لجنة الخطة والموازنة - باعتبارها لجنة حسابات المجلس، بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023/2024.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدؤوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.

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مجلس النواب اللجنة العامة لمجلس النواب حنفي جبالي

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