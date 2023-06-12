عاصفة ترابية غدا.. الطقس: تقلبات جوية لمدة 24 ساعة وتحذير للمواطنين

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس التي تشهد تقلبات جوية بداية من الثلاثاء.

وقالت غانم، لمصراوي اليوم، إن التقلبات الجوية تبدأ الثلاثاء وتستمر على مدار اليوم، ويكون ذلك بسبب منخفض جوي متعمق بقيم ضغطية منخفضة يعمل على دفع كتل هوائية صحراوية من الصحراء الغربية، سيتسبب في عاصفة ترابية على المناطق الشمالية، وشمال ووسط الصعيد، وذلك بسبب سرعات الرياح العالية.

وأضافت: درجات الحرارة ترتفع من اليوم بمعدل درجتين إلى 3 درجات حيث تسجل على القاهرة 35 درجة بينما تصل على المناطق الجنوبية لـ39 درجة ويكون الطقس شديد الحرارة هناك.

وتابعت: يوجد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت غانم إلى أنه يوجد أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة على فترات متقطعة.

وحذرت غانم المواطنين من الوقوف أسفل اللوحات المعدنية، والمباني القديمة، وأعمدة الإنارة.​

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