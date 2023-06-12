قبل السفر للمغرب.. لاعبو المنتخب يستقبلون بعثة الأهلي بالأحضان على مهبط مطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

شهدت صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة تهنئة لاعبي المنتخب القومي لبعثة فريق النادي الأهلي عقب وصولهم من المغرب وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي الأحمر بعد التعادل مع الوداد المغربي في المباراة النهائية والفوز بمجموع المباراتين.

وتصادف صعود لاعبي المنتخب القومي الي الطائرة لحظة وصول فريق النادي الأهلي، وتبادل اللاعبون الأعناق علي مهبط المطار، وهنأ لاعبو المنتخب أصدقائهم في النادي الأهلي بمناسبة الحصول على بطولة دوري الأبطال، ثم توجه لاعبو المنتخب الي الطائرة المخصصة لهم للسفر الي المغرب وخوض لقاء غينيا.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد التعادل مع الوداد المغربي بهدف لكل فريق بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين مقابل هدف، وخلال لقاء الإياب تقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.

وقررت الإدارة الفنية منح الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي راحة سلبية لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 18 يونيو، وذلك عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخ الفريق، ومنح مارسيل كولر المدير الفني، الفريق راحة من التدريبات بعد حسم لقب البطولة الأفريقية قبل العودة إلى المباريات المحلية.​