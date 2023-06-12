مذكرة تفاهم بين "مصر الوسطي" و"شعاع" لإسناد قراءات المصالح الحكومية



كتب- محمد صلاح:

عقد اليوم اجتماع موسع بمقر شركة مصر الوسطي بين شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس رافت شمعه وشركة شعاع للخدمات العامة واللواء المدير التنفيذي لشركة شعاع وبحضور المحاسب مجدي حسين رئيس قطاعات الشئون التجارية والمحاسب احمد حسين مدير عام الشئون التجارية ومسئول ملف شعاع بالشركة و العميد مدير شركة شعاع بمصر الوسطى تم استعراض اوجه التعاون بين الجانبين.

وقال المهندس رأفت شمعة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: إنه تم توقيع مذكرة تفاهم نحو إسناد قراءة عدادات المصالح الحكومية ودور العبادة لكشافي شركة شعاع، مشيرًا إلى أن الاجتماع أسفر عن توقيع مذكرة تفاهم نحو إسناد المراجعة الفنية للعدادات التقليدية ومسبقة الدفع إلى فنين مختصين تابعين لشركة شعاع وذلك بعد تدريبهم بمركز تدريب مصر الوسطى والتدريب داخل هندسات الشركة علي أعمال المرور والفحص الفني للسرقات والتلاعبات بالعدادات وتركيب العدادات الاحلال بعد نجاح التجربة المقامة بقطاع المنيا جنوب.



وصرح رئيس شركة مصر الوسطى، أن توقيع مذكرات التفاهم يأتي في ضوء سعي الشركة الحثيث نحو مجابهة الفقد في الطاقة علما بأن الشركة تحقق ارقام غير مسبوقة في الضبطية القضائية والسرقات تجاوزت المائة مليون جنيها شهريًا والحفاظ علي النجاحات التى تحققها الشركة في كافة اوجه العمل وقطاعاته..