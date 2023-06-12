11.9 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الإسكندرية

كتب - محمد عبيد:

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك الاسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة عن مشمول حوالى 12 ألف شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر مايو الماضي لكافة السلع الاستراتيجية والبضائع العامة مثل القمح والسكر وفول الصويا والذرة وقطع الغيار ومكونات الإنتاج والسيارات.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر مايو الماضي 2 مليار 921 مليون جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة ورسوم الجدول 6 مليار و589 مليون جنيه، كما بلغت الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار 440 مليون و 879 ألف جنيه.

قامت الإدارة العامة الصادر بجمارك الاسكندرية خلال شهر مايو الماضى بتصدير مشمول 12343 بياناً جمركياً تحت نظم التصدير المختلفة (نهائي - سماح مؤقت – دروباك) لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية والبضائع العامة منها ( المونيوم، مواد غذائية، إستانلس ستيل، رخام، منتجات أخرى)، بقيمة أجمالية بلغت حوالى 237 مليار و 273 مليون و 876 ألف جنيه ، تم تحصيل رسوم الصادر عن مشمول بعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك الاسكندرية بحوالى 1 مليون 350 ألف جنيه.

وخلال نفس الفترة قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن عن 1012 بيان جمركي بمبلغ 8 ملايين و 809 الاف جنيه ، كما بلغت حصيلة بيع مزادات المهمل بالإدارة العامة المهمل والبيوع بالاسكندرية حوالى 21 مليون و7 آلاف جنيه .

وبذلك يكون أجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي حوالي 11 مليار و 982 مليون و 151 ألف جنيه ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بالحرص على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي من أجل التسيير علي المواطنين .