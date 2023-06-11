تعزيز قدرات القطاع الصناعي.. رئيس "برلمانية حماة الوطن" يوافق على خطة التنمية الاقتصادية



كتب- نشأت علي:

قال أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن الهيئة البرلمانية لحماة الوطن سعت لتحليل الموازنة العامة للدولة وفقًا لمنهجية تعتمد على 3 محاور؛ الأول مدى ملاءمة الخطة للاستحقاقات الدستورية، والثاني كيفية تعامل الخطة والموازنة مع الظروف الاستثنائية؛ خصوصًا في ما يخص الدخل، والثالث يتعلق بالتخطيط ومستقبل الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.



وأضاف شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن المحور الأول يتفق مع التخطيط العام، والموازنة تضم 100 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، ورفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي، كما نؤكد استكمال مشروع حياة كريمة؛ وهذا مشروع القرن لأنه يمس المواطن محدود الدخل.



وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، في ما يخص الخطة، إنها تخلق اقتصادًا تنمويًّا في التركيز على قطاعات عديدة مهمة؛ منها قطاعات صناعية وقطاع البترول، وجعلت مصر مركزًا إقليميًّا، موضحًا ضرورة دعم مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة .



وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب على ضرورة العمل على تعزيز قدرات القطاع الصناعي من خلال توفير مناخ ملائم؛ القائم على الابتكار وتعزيز إعطاء الأولوية للمشروعات القومية التي تم بدء التنفيذ فيها.



وأعلن شلبي موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالمجلس على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024