عصام الإسلامبولي: قانون حرية تداول المعلومات مهم للإعلام وإبداء الرأي
كتب- إسلام لطفي:
قال المحامي بالنقض، عصام الإسلامبولي، إن الحديث عن قانون حرية تداول المعلومات، يجسد مشكلة كبيرة جدًا، خاصة أنه يوجد نص دستور يلزم الدولة لإصداره ولكن لم يحدث.
وأضاف خلال كلمته في الحوار الوطني، اليوم الأحد: القانون يحتاج إلى معرفة ما هي أسباب التناقض في هذا الأمر، لأن القانون مقرر بنص دستوري ولكن لم يحدث.
وأكد أن القانون مهم جدًا لأنه يشكل الأرضية التي منها تستمد حرية الرأي والتعبير والإعلام ورغم هذا غير موجود وغير قائم.
وتابع: هناك ما يقرب من ٨ مشروعات أعدت في شأن هذا الموضوع ولكن لم تصدر.
واقترح أن يكون هناك ورشة عمل لطرح المشروعات كاملة، واختيار منها ما يصلح ويصدر بقرار أو توصية، متسائلا: لكن ما سيكون مصير هذه المقترحات؟
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