عضو مجلس الحوار الوطني: يعلق على مطلب تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ



كتب- إسلام لطفي:

طالب طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بضرورة التعامل مع مسألة تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتروي وحكمة، مضيفًا: كنت عضوًا في لجنة الخمسين في 2014، وتم مناقشة موضوع التفرغ من عدمه، والمادة 103 أكدت أن يتفرغ العضو لمهام العضوية، بما يضمن ممارسة الدور الرقابي والتشريعي والموازنة العامة للدولة، وتم وضع هذه المادة لأن الأعضاء في البرلمانات السابقة كانوا لا يشاركون في الجلسات".

وأضاف خلال مشاركته بمناقشات "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي: هل كل المتفرغين بالنواب يحضرون؟ بالعكس بعض الناس المرتبطون بأعمال أخرى يحضرون بشكل أكبر، والحضور التزام أدبي قبل أن يكون دستوري ومرتبط بثقافة العضو.

وذكر: يوجد أصحاب مهن حرية يستحقون التواجد في البرلمان، فلماذا نخسره من أجل التفرغ، مضيفا: قبل الانتخابات البرلمانية 2025 سيكون هناك انتخابات محليات.. ويجب عدم الوقوف أمام مسألة التفرغ وعلينا البحث عن قيمة مضافة، وشرط سيؤدي لخسارة خبرات وقامات كبيرة.

كما أكد أهمية زيادة أعضاء مجلس النواب، بما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة، بشرط أن يتم وضعه بعناية وربطه بالدوائر الانتخابية بشكل مناسب، مضيفا أن زيادة أعضاء الشيوخ يجب أن تكون طفيفة.