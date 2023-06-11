رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: الحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة غير صحيح

كتب- إسلام لطفي:

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن هناك ظنًّا من البعض أن مدة الرئاسة الفعلية تنتهي في ٣٠ يونيو؛ وهذا أمر مخالف طبقًا للدستور المصري.



وأضاف فوزي، خلال كلمته بلجنة حقوق الإنسان والحريات ضمن المحور السياسي، العامة المخصصة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات، اليوم الأحد، أنه طبقًا للدستور الحالي فإن مدة الرئاسة تنتهي وفقًا للمادة ٢٤١ مكرر من الدستور خلال ٦ سنوات من تاريخ إعلان انتخابات رئاسة الجمهورية.



وتابع رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: بالرجوع إلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات نجد أن الرئيس تولى مقاليد الحكم في ٢ أبريل ٢٠١٨.



واستكمل فوزي: الحديث عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أمر ليس صحيحًا، والرئيس يستكمل مدته الرئاسية الدستورية، وهي ٦ سنوات.