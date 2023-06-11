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الحوار الوطني.. فوزي: الأعلى للإعلام هو الجهة المنوط بها حجب المواقع الصحفية

06:39 م الأحد 11 يونيو 2023
الحوار الوطني.. فوزي: الأعلى للإعلام هو الجهة المنوط بها حجب المواقع الصحفية

المستشار محمود فوزي

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كتب- إسلام لطفي:
قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: إن الجهة المنوط بها إصدار قرارات الحجب للمواقع الصحفية هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف خلال كلمته بلجنة الحقوق والحريات العامة لمناقشة قانون حرية تداول المعلومات ضمن المحور السياسي، أن أي قرار يصدر من المجلس الأعلى يحوز الطعن عليه، وبعض المواقع التي قيل إنها حجبت مثل السلطة الرابعة لا نعلم إذا كان مرخص أم لا وسيتم النظر في هذا الأمر مشيرا إلى أن الحجب قد يأتي لأسباب فنية أيضا.

جاء ذلك تعقيبا على حديث نقيب الصحفيين خالد البلشي بشأن حجب موقعين صحفيين خلال الأيام الماضية ومن ضمنها موقع السلطة الرابعة.

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المستشار محمود فوزي لحوار الوطني المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد البلشي

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