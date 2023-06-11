"اتصالات النواب": جميع المستخرجات الحكوميه ستقدم من خلال مكاتب البريد

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود قطاع البريد ووزارة الاتصالات، مؤكدًا أن هناك طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكوميه والتي يقدمها القطاع.

وأضاف البرلماني، خلال اجتماع اللجنة اليوم، بأن هناك عدد من الخدمات تقدم حاليًا من خلال مكاتب البريد، سواء المرور والأحوال المدنية وعدد من المستخرجات الحكومية، وهناك إصرار على التسهيل على المواطنين بما يتناسب مع إرادة القيادة السياسية.

وناقشت اللجنه عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب إيهاب أنيس، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بزمام قرية منية سمنود بمركز أجا لإنشاء مكتب بريد منية سمنود بمحافظة الدقهلية و النائب حاتم مبارك، بشأن إنشاء مكتب بريد أولاد مازن مركز سوهاج بمحافظة سوهاج بالرغم من استيفائه لجميع الشروط و النائب/ محمد طلبه، بشأن إعادة فتح مكتب بريد الأبطال بقرية الأبطال مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، والنائب/ محمد الصمودي، بشأن عدم قيام محافظة كفر الشيخ بتعديل قرارات التخصيص لمكاتب البريد بقرية قبريط وأبو دراز والسالمية التابعين لمركز فوة ومكاتب بريد أبو زيادة وأبطو والنوايجة وشابه التابعين لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وطلبات الإحاطة المقدمة من النائب/ السيد شمس الدين، بشأن عدم إنشاء مكتب بريد قرية شنو بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ بالرغم من مرور عام على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 م وحتى الآن لم يتم البدء في إنشاء المكتب و النائب/ محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إنشاء مكتب بريد نموذجي بقرية التوفيقية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

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