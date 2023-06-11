"طاقة النواب" توافق على٣ اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، على 3 اتفاقيات للتنقيب عن البترول "الزيت والغاز" بعدد من مناطق الجمهورية.

وقال النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة: إن توجه الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية تكثيف البحث والتنقيب عن الزيت والغاز في كافة أنحاء الجمهورية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها بحضور رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلي اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلورينشن "دلتا ليمتد"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م .ع).

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ونترشال ديا دبليو ان دي جي ام بي اتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط.

واستعرض ممثل وزارة البترول تفاصيل الاتفاقية مع المستثمر و أن مدة البحث الأولى 3 سنوات يمكن تجديدها 3 سنوات أخرى.

ووافقت اللجنة، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط.

وتناقش اللجنة غدًا الاثنين، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "ترايدنت بتروليوم كومباني"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية) ، كما تناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع)

كما تناقش أيضاً مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.