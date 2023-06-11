حدث في 8 ساعات| حسم جدل الانتخابات الرئاسية المبكرة.. وأسعار شقق الطرح الجديد

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها توضيح الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، في ضوء ما رصده من جدل ثار في بعض الأوساط؛ خصوصًا خارج مصر، حول ما يُسمى الانتخابات الرئاسية المبكرة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

منسق الحوار الوطني يحسم الجدل بشأن "الانتخابات الرئاسية المبكرة"

أدلى رشوان بتوضيح مهم بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، في ضوء ما رصده من جدل ثار في بعض الأوساط؛ خصوصًا خارج مصر، حول ما يُسمى الانتخابات الرئاسية المبكرة.

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وزير المالية: طالبنا بفرض ضرائب على "الشيبسي".. وهذا رد مجلس النواب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة لم تضع في الموازنة الجديدة أي مخصصات مالية لشراء المقرمشات والشيبسي، مؤكدًا أن الوزارة كانت طالبت بفرض ضرائب من قبل على تلك المنتجات؛ ولكن مجلس النواب رفض ذلك المطلب.

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تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مساء اليوم

يبحث مشجو كرة القدم عن القناة الناقلة للمباراة التي تجمع بين النادي الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقي، الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد.

ويتولى رؤوف خليف مسؤولية التعليق على أحداث مباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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الطرح في هذه الموعد.. تعرف على أسعار شقق الإسكان التعاوني في 4 مدن

أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التفاصيل الجديدة الخاصة بحجز شقق الهيئة في 4 مدن.

وأكدت الهيئة أنه يمكن الحصول على كراسة شروط الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان، لمعرفة المواصفات والمبالغ المالية والشروط كافة نظير سداد مبلغ قدره 300 جنيهاً

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جمل شعبان يكشف رد فعل محمد رمضان بعد نجاح عملية تركيب جهاز الصدمات

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن رد فعل الفنان محمد رمضان بعد نجاح عملية تركيب جهاز الصدمات الكهربية الثنائي لإحدى السيدات، وتبرعه بتكلفة العملية والجهاز.

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مدير منصة "مواشيك": نوفر اللحمة للمواطنين بالتقسيط لمدة 6 شهور بدون فوائد

قال محمد طارق، المدير التنفيذي للشركة المؤسسة لمنصة "مواشيك"، إنهم يعملون في صناعة المواشي وذبحها منذ فترة ولكنهم يفتقدوا للرقمنة والتحول الرقمي في هذا المجال، مؤكدا أن هذا أول سوق الكتروني في هذا المجال ويحاولون تقليل المصاريف اللوجستية من التكلفة على المواشي.

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وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية بفرنسا

عاد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية بدولة فرنسا والتي استغرقت عدة أيام .

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الحكومة تكشف تفاصيل جديدى عن تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام محافظة الجيزة، ومسئولي المكتب الاستشاري عن أعمال تطوير المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

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