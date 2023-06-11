الحوار الوطني.. عضو الأمناء يعلق على مطلب تفرغ أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ​

كتب- إسلام لطفي:

طالب طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بضرورة التعامل مع مسألة تفرُّغ أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بتروٍّ وحكمة، مضيفًا: كنت عضوًا في لجنة الخمسين في 2014، وتم مناقشة موضوع التفرغ من عدمه، والمادة 103 أكدت أن يتفرغ العضو لمهام العضوية؛ بما يضمن ممارسة الدور الرقابي والتشريعي والموازنة العامة للدولة، وتم وضع هذه المادة لأن الأعضاء في البرلمانات السابقة كانوا لا يشاركون في الجلسات.

وأضاف عبد القوي، خلال مشاركته في مناقشات "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. التفرغ لعضوية المجلسَين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، اليوم الأحد: هل كل المتفرغين بـ"النواب" يحضرون؟ بالعكس؛ بعض الناس المرتبطون بأعمال أخرى يحضرون بشكل أكبر، والحضور التزام أدبي قبل أن يكون دستوريًّا ومرتبطًا بثقافة العضو.

وذكر عضو الأمناء: يوجد أصحاب مهن حرة يستحقون الوجود في البرلمان، فلماذا نخسرهم من أجل التفرغ؟ مضيفًا: قبل الانتخابات البرلمانية في 2025 ستكون هناك انتخابات محليات.. ويجب عدم الوقوف أمام مسألة التفرغ، وعلينا البحث عن قيمة مضافة، فالشرط سيؤدي إلى خسارة خبرات وقامات كبيرة.

وأكد عبد القوي أهمية زيادة أعضاء مجلس النواب بما يتناسب مع الزيادة السكانية الكبيرة؛ بشرط أن يتم ذلك بعناية وربطه بالدوائر الانتخابية بشكل مناسب، مضيفًا أن زيادة أعضاء "الشيوخ" يجب أن تكون طفيفة.