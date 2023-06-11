جمال شعبان يكشف رد فعل محمد رمضان بعد نجاح عملية تركيب جهاز الصدمات

كتب- محمد عمارة:

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن رد فعل الفنان محمد رمضان بعد نجاح عملية تركيب جهاز الصدمات الكهربية الثنائي لإحدى السيدات، وتبرعه بتكلفة العملية والجهاز.

وقال شعبان لمصراوي،: "محمد رمضان كان سعيد جدًا وقالي يالا بينا ودي البداية ومنتظر اللي بعده واللي بعده".

وبدأت القصة عندما نشر دكتور القلب جمال شعبان على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك منشورًا يتضمن صورة للممثل محمد رمضان وهو جالس فى طائرته الخاصة وبجواره كميات كبيرة من النقود والدولارات كما وصفها الدكتور فى البوست وعلق عليها (يا ريت بالدولارات دى اللى واضح أنك مش محتاج لها تشترى منظمات كهربية للغلابة الكتير اللى فى العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام)، ليطلب بعدها منه رمضان التواصل وتقديم التبرعات.

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