إعلان

BBC

جمال شعبان يكشف رد فعل محمد رمضان بعد نجاح عملية تركيب جهاز الصدمات

04:30 م الأحد 11 يونيو 2023
جمال شعبان يكشف رد فعل محمد رمضان بعد نجاح عملية تركيب جهاز الصدمات

الدكتور جمال شعبان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عمارة:

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن رد فعل الفنان محمد رمضان بعد نجاح عملية تركيب جهاز الصدمات الكهربية الثنائي لإحدى السيدات، وتبرعه بتكلفة العملية والجهاز.

وقال شعبان لمصراوي،: "محمد رمضان كان سعيد جدًا وقالي يالا بينا ودي البداية ومنتظر اللي بعده واللي بعده".

وبدأت القصة عندما نشر دكتور القلب جمال شعبان على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك منشورًا يتضمن صورة للممثل محمد رمضان وهو جالس فى طائرته الخاصة وبجواره كميات كبيرة من النقود والدولارات كما وصفها الدكتور فى البوست وعلق عليها (يا ريت بالدولارات دى اللى واضح أنك مش محتاج لها تشترى منظمات كهربية للغلابة الكتير اللى فى العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام)، ليطلب بعدها منه رمضان التواصل وتقديم التبرعات.

اقرأ أيضا..

"وعدنا فأوفينا".. جمال شعبان يكشف عن مصير تبرعات محمد رمضان

سوق مصراوى

جمال شعبان محمد رمضان عملية تركيب جهاز الصدمات

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

ضبط أسلحة بيضاء ومخدرات مع 5 ركاب بمطار القاهرة
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market