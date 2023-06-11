عضو أمناء "الحوار الوطني" يعلق على مطالب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب

كتب- إسلام لطفي:

علق عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على المقترحات التي تم طرحها خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية، حول زيادة أعداد النواب داخل البرلمان بما يتناسب مع الزيادة السكانية.

وقال عمرو هاشم خلال جلسة الحوار الوطني المنعقدة اليوم الأحد، الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، إن الأحزاب والقوى السياسية الغالبية للعظمى منها يهمها زيادة الأعضاء لإيجاد فرص أكثر، وكذلك الدولة أيضا مهتمة بذلك الدولة، باعتبارها تريد زيادة في أعداد القيادات في المحليات لمساعدتها في مهام المحليات.

واعتبر أن الزيادة في أعداد أعضاء مجلس النواب أمر مطلوب ولكن لا يصح ربطه بالزيادة السكانية، وإلا كانت الهند برلمانها وصل الآلاف الأعضاء.

وتابع: هناك داخل البرلمان المصري من 30 ل 50 نائبا في حالة صمت كامل لا يتحدثون طوال الانعقاد التشريعي.

وأيد ضرورة أن يكون هناك نوع من التفرغ الكامل لأعضاء البرلمان حتى لا يحدث أي نوع من تضارب المصالح.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال جلسات المحور السياسي، اليوم الأحد، جلستين ممتدتين بالتوازي، وهما جلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات" الخاصة بلجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وجلسة "عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين" الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.​