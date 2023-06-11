برلماني سابق يدعو لزيادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بنسبة 15%

كتب- إسلام لطفي:

أكد النائب السابق حمدى الفخراني ممثل حزب الوفاء، أن الحزب مع طرح زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما يتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة، لافتا إلى أن عدد الاعضاء يجب أن يزيد بنسبة ١٥ ٪؜ على الاقل.

وأوضح الفخراني خلال كلمته في لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "جلسة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين"، أن عدد الناخبين يزداد بنسبة ٥٪؜ سنويا، وهو ما يتطلب زيادة عدد المقاعد في المجلسين بنسبة تتماشي مع الزيادة السكانية.

وأضاف أن زيادة عدد اعضاء المجالس النيابية يتطلب مننا أن نحصل على قواعد البيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.

وقال الفخراني إنه مع تفرغ كل النواب للعمل البرلماني، خاصة وأن مفهوم المواطن عن النائب أنه نائب الخدمات، لذلك كان أعضاء مجلس النواب يقومون بعمل غير نيابي.

وأشار الفخراني إلى أن اعتراضه على عدم وجود صلاحيات لمجلس الشيوخ، قائلا إنه لا يملك "أنياب".

وطالب الفخراني بإلغاء المادة ٥٠ من قانون مجلس الشيوخ التى تنص على أن الحكومة غير ملزمة أمام مجلس الشيوخ، مشددا على ضرورة ان يكون للمجلس دور رقابي على الحكومة.