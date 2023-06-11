"وعدنا فأوفينا".. جمال شعبان يكشف عن مصير تبرعات محمد رمضان

القاهرة - مصراوي:

كشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عن مصير تبرعات الفنان محمد رمضان، بعد اللقاء الذي جمعهما أواخر مايو الماضي.

وسبق أن قال "شعبان" إن رمضان وعده بالمساهمة في علاج حالات كثيرة وخاصة الحالات الخطيرة التي تعاني من اختلال كهرباء القلب والمعرضة لخطر السكتة القلبية.

واليوم، نشر "شعبان" عبر حسابه على فيسبوك، صورة لمريضة، وعلق عليها قائلًا: "حمد الله علي سلامتك يا أخت ميرفت، تم تركيب جهاز الصدمات الكهربية الثنائي بنجاح داخل معهد القلب القومي، والذي تحمل كامل نفقاته النجم محمد رمضان".

وتابع: "وعدنا فأوفينا... شكرا جزيلا له، شكرا لمعهد القلب القومي بيت القلب للمصريين الغلابة، وشكر خاص لفريق كهرباء القلب بالمعهد".

وبدأت القصة عندما نشر دكتور القلب جمال شعبان على صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك منشورًا يتضمن صورة للممثل محمد رمضان وهو جالس فى طائرته الخاصة وبجواره كميات كبيرة من النقود والدولارات كما وصفها الدكتور فى البوست وعلق عليها (يا ريت بالدولارات دى اللى واضح أنك مش محتاج لها تشترى منظمات كهربية للغلابة الكتير اللى فى العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام)، ليطلب بعدها منه رمضان التواصل وتقديم التبرعات.

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