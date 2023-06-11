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دقيقة حداد على الراحل جورج إسحق خلال جلسات الحوار الوطني

03:19 م الأحد 11 يونيو 2023
دقيقة حداد على الراحل جورج إسحق خلال جلسات الحوار الوطني

جورج اسحق

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كتب- إسلام لطفي:

وقف المشاركون بلجنة مباشرة الحقوق السياسية، والتمثيل النيابي في الحوار الوطنى، دقيقة حداد على روح الفقيد جورج إسحق، عضو مجلس حقوق الإنسان الذي وافته المنية مؤخرا، حيث أكد مقرر اللجنة المهندس محمد عبد الغني، أن الفقيد كان له دور وطني لا أحد ينكره إطلاقا.

وأكد خلال جلسات الحوار الوطني، أن الصورة الشهيرة للراحل جورج إسحق، وهو يحمي المصلين في ثورة يناير ستكون محفوظة في ذهن جميع المصريين، مشيرا إلى أن مصر فقدت هذه الشخصية النبيلة والوطنية.

وتطرق عبد الغني بحديثه لمناقشات اللجنة موضحًا أن ملفي إعداد النواب، والتفرغ تعد ملفات فنية متعمقة وبالتالي لا بد أن نكون أمام رؤى علمية تحقق الغرض على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ملف التفرغ لا بد أن يراعي نصوص الدستور في ٢٠١٤، والأحكام القضائية التي صدرت بشأن تفرغ النواب.

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