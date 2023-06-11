بالرقم القومي.. نتيجة المرشحين لاختبارات مسابقة الأئمة 2023

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، باب الاستعلام عن المرشحين لدخول اختبارات مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه ستُجرى الاختبارات التحريرية للمقبولين خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم والامتحان الشفوي في الأسبوع الأخير من نفس الشهر، وللاستعلام اضغط على الرابط التالي:هنا

وتسلم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الثلاثاء الماضي، من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتي تم الاعلان عنها في عام 2022م.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم نتيجة عمال المساجد؛ لتبدأ وزارة الأوقاف إعمال شئونها نحو تسليم العمل وفقا للإجراءات القانونية واستيفاء المسوغات المطلوبة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها وإنجازها، وتحقيق أهداف الجانبين وتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

تجدر الاشارة إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قام بالإعلان لصالح وزارة الأوقاف عن شغل وظيفة 1000 عامل مسجد للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير 2022م ، وتقدم للمسابقة 196694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40741 متقدما، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان في الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضي 21881 متقدمًا.