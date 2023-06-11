وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية بفرنسا

القاهرة- أ ش أ:

عاد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية بدولة فرنسا والتي استغرقت عدة أيام .

وكان في استقبال القائد العام للقوات المسلحة لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية، وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطني لكلا البلدين، وقلد وزير الجيوش الفرنسية، الفريق أول محمد زكي وسام جوقة الشرف الفرنسي من طبقة (قائد) والذي صدق على منحه الرئيس الفرنسي .

وعقد الوزيران، عقب المراسم، جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكري الثنائية وتبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية .

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون المثمر لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكلا البلدين وتحقيق الأهداف المشتركة وإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة .

وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز أطر التنسيق والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة في محيطنا الإقليمي والدولي .

من جانبه، أشاد وزير الجيوش الفرنسية بعمق الروابط التي تجمع البلدين الصديقين على كافة الأصعدة، مشيراً إلى أن توافق الرؤى تجاه مختلف الموضوعات جاء على نحو يلبي المصالح المشتركة ومجابهة التحديات في المنطقة .

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيس أركان الجيوش الفرنسية الفريق أول تيرى بوكارد بمقر رئاسة الأركان الفرنسية (بيلارد)، وكذا المستشار العسكري الأول برئاسة الجمهورية الفرنسية الفريق أول فابيان ماندون، حيث تناول اللقاءان عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأنشطة التعاون في المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية .

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