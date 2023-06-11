تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد مساء اليوم

كتب- إسلام لطفي:

يبحث مشجو كرة القدم عن القناة الناقلة للمباراة التي تجمع بين النادي الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقي، الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد.

وتنقل قناة be in sports4 المباراة، عبر التردد:

تردد القناة: 11054.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

ويتولى رؤوف خليف مسؤولية التعليق على أحداث مباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي تجنب الخسارة من أجل التتويج بالبطولة رقم 11 في تاريخه بدوري أبطال أفريقيا، فالفوز أو التعادل بأي نتيجة يضمن له اللقب.

ويأمل الأهلي، الذي يلعب النهائي الرابع على التوالي، أن يتوج باللقب للمرة الثالثة في آخر 4 أعوام، إذ خسر اللقب العام الماضي فقط.

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