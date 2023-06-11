وزير المالية: طالبنا بفرض ضرائب على "الشيبسي".. وهذا رد مجلس النواب
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة لم تضع في الموازنة الجديدة أي مخصصات مالية لشراء المقرمشات والشيبسي، مؤكدًا أن الوزارة كانت طالبت بفرض ضرائب من قبل على تلك المنتجات؛ ولكن مجلس النواب رفض ذلك المطلب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد؛ لمناقشة الموازنة العامة للدولة .
وأكد وزير المالية أن الوزارة استجابت لملاحظات نواب البرلمان على الموازنة، وقامت بزيادة موازنة وزارة التربية والتعليم بقيمة 500 مليون جنيه، ورفعت قيمة المخصصات المالية لدعم المستشفيات الجامعية .
وشن النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، هجومًا حادًّا على الحكومة، قائلًا: أطالب بسحب الثقة من الحكومة التي فشلت في العديد من الملفات، وأغرقتنا في العديد من المشكلات.
برئاسة الوزير.. بدء عمل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الأحد
حرمان وتوعية.. توجيهات مشددة لشركات إلحاق العمالة المصرية خلال الحج
اطمئنوا واجتهدوا.. رسائل عاجلة من وزير التعليم لطلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات
سوق مصراوى
-
بخصم حتى 33%.. أفضل عوامات وألعاب البحر لصيف 2023تفاصيل
-
بخصم حتي 59%.. أفضل أنواع اللانش بوكس وأجهزة المطبختفاصيل
-
أفضل مراوح ومبردات الهواء لمواجة حر الصيف بخصم حتى 29%تفاصيل
-
أفضل العاب الأطفال لتنمية الذكاء والمهارات الحركية والحسية بخصم حتىتفاصيل
-
أفضل شوايات فحم وأثاث للحدائق وشرفة منزلك بخصومات حتى 35%تفاصيل
-
أسهل طريقة لعمل آيس كريم الشيكولاته في المنزل بأقل تكلفةتفاصيل
فيديو قد يعجبك: