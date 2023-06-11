تفاصيل طقس أول 48 ساعة في امتحانات الثانوية العامة 2023.. إرشادات مهمة للطلاب

كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تنطلق امتحانات شهادة الثانوية العامة "الدور الأول" للعام الدراسي 2022/2023، غدًا الإثنين؛ حيث يبلغ عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783025 طالبًا وطالبة؛ من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات) و391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم).

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال أول 48 ساعة من امتحانات الثانوية العامة 2023.

قالت غانم، خلال حديثها إلى "مصراوي"، اليوم الأحد، إن الأمور مستقرة بشكل كبير غدًا الإثنين، حيث سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والعظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية، والمناطق الجنوبية كجنوب الصعيد 40 درجة مئوية، مشيرةً إلى أن أجواء الطقس في فترة النهار ستكون حارة بالنسبة إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبالنسبة إلى المناطق الجنوبية فستكون شديدة الحارة، والمناطق الساحلية مائلة للحرارة في فترة النهار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية: بالنسبة إلى طقس الثلاثاء 13 يوينو، فمتوقع ارتفاع في درجات الحرارة ونشاط رياح مثير لبعض الرمال والأتربة، وهناك فرص لسقوط أمطار.

وأكدت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية أن من أكثر المحافظات التي تتأثر بطقس الثلاثاء 13 يونيو هي المحافظات الموجودة في شمال ووسط الصعيد ومناطق من السواحل الغربية.

ووجهت غانم نصائح وإرشادات إلى طلاب الثانوية العامة 2023، عليهم الالتزام بها يومَي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة، وهذا يكون وقت خروج الطلاب من اللجان، فعليهم ارتداء غطاء للرأس "شمسية أو كاب".

- التواجد في أماكن جيدة التهوية.

- استخدام مرطبات.

- تناول السوائل، وزجاجة المياه لم تفارق الطالب على مدار اليوم.

- ارتداء الكمامات؛ خصوصًا يوم الثلاثاء؛ وخصوصًا طلاب محافظات الصعيد.

- الابتعاد عن أعمدة الإنارة والألواح المعدنية والأشجار والمباني المتهالكة.

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الإثنين 12 يونيو، التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو، الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو، اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الإستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية