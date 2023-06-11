أول صور لتشييع جثمان الراحل جورج إسحاق
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تصوير- نادر نبيل:
شيعت جنازة جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأحد من مقر الكاتدرائية بالعباسية.
وتوفي أول أمس، جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات.
ونعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب والأمين العام وأعضاء المجلس وكافة الأمانات الفنية والباحثين والعاملين، جورج أسحق عضو المجلس الذي توفي اليوم بعد رحلة عطاء طويلة في الحركة الحقوقية المصرية والسياسة المصرية.
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