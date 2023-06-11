بينها "الفياجرا".. هيئة الدواء تطالب بسحب 5 أدوية "مغشوشة ومقلدة"

كتب - أحمد جمعة:

قررت هيئة الدواء المصرية، ضبط وتحريز عددًا من التشغيلات لـ 5 أصناف دوائية منذ بداية العام الجاري، بسبب وجود "غش تجاري" أو كونها غير مطابقة للمواصفات.

جاء المنشور الدوري الأول، بضبط وتحريز العبوات من مستحضر أتوزوريل "0.5% Atozuril 0.5% 500mg /100mg powder"، التي تحمل تشغيلة رقم 213772.

وأوضحت الهيئة أن القرار لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة للتشغيلة الموضحة من قبل معامل الهيئة.

ويعد مستحضر أتوزوريل 0.5% من المستحضرات البيطرية والمستخدمة كمضافات لأعلاف الدواجن.

أما في المنشور الدوري الثاني، فكشفت الهيئة عن وجود غش تجاري من مستحضر دلتا كلاف Deltaclav 457mg/5ml، للتشغيلات رقم: 213543، 220634، 220820، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.

ويُستخدم دواء دلتا كلاف كمضاد حيوي للأطفال لعلاج الالتهابات المختلفة سواء التهاب الأذن أو الالتهاب الرئوي.

كما حذرت هيئة الدواء المصرية، من عبوات مقلدة في الأسواق لأحد الأدوية باسم "سيبروسين 500 مجم أقراص"، والذي يستخدم في علاج أنواع مختلفة من الالتهابات البكتيرية مثل الالتهاب الرئوي والتهابات الجيوب الأنفية والتهابات الجلد والأذن والأنف والمعدة والمسالك البولية.

وقالت الهيئة في منشور لها حمل رقم 3 لسنة 2023، إن العبوات المقلدة من التشغيلات رقم 2104691 و2101405، من إنتاج الشركة المصرية الدولية "إيبيكو"، مشيرة إلى إمكانية التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والمقلدة من حيث خامة الكرتون ودرجة فصل الألوان بالعبوات المقلدة، وكذلك لوجو الشركة.

وفي منشورها الدوري الرابع، حذرت الهيئة من عبوات مقلدة من "فياجرا Viagra 100 mg"، موضحة أن العبوات المغشوشة من تصنيع شركة فياتريس للتشغيلة رقم: 3148002 وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة كما هو وارد بالمنشور.

أما في المنشور الخامس، وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز العبوات من مستحضر "Zora C tablet"، من الأسواق، للتشغيلات التي تحمل أرقام: 01200243 و01200513.

ويستخدم الدواء لعلاج الألم المصاحب للالتهابات، ومطهر للفم والحلق، في الوقت الذي أوضحت الهيئة أن المستحضر صـــادر له عدم مطابقة للتشغيلات الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.