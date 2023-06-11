النواب يحيل اتفاقية لتأهيل المترو ومشروعات قوانين أخرى إلى اللجان المختصة

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة.

وأحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ 25/7/2022، بمبلغ 1.850.260 يورو، إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك، إلى لجنة الشئون الاقتصادية.

وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي، كما أحال مشروع قـانون مُقدم من النائب أحمد بلال البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء الهيئة العليا للغزل والنسيج إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال رئيس مجلس النواب رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدَم من الحكومة باعتماد الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2023/2024 إلى اللجان المختصة.