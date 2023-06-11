الحج 2023.. السياحة تكشف مصير الحاصلين على تأشيرة حج المجاملة

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، مصير المواطنين الحاصلين على تأشيرة حج الفرادى -"حج المجاملة"- هذا العام 1444 هجرية الموافق 2023 ميلادية.

وقالت "سامية" لمصراوي: إنه في حال رغبة المواطنين لأداء فريضة الحج بتأشيرات الفرداى، التوجه فقط لشركات السياحة وفقاً الأحكام القانون المنظم لبوابة الحج المصرية والتعاقد معها ضماناً لحصول المواطنين على جميع حقوقهم وعدم تعرضهم للنصب من قبل كيانات وهمية.

وأوضحت أن الجهة الوحيدة في مصر، المسؤولة عن تنظيم حج الفرادى -"المجاملة"- وفقاً للقانون رقم 84 لسنة 2022، والخاص بتنظيم رحلات الحج وفي ضوء الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي، هي شركات السياحة دون غيرها الحق في تنظيم حج الفرادى وهو الحج الذي يحصل فيه المصري المُقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة مباشرة للحج.

وأشارت إلى أن شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج ستقوم بإدراج كل أسماء المواطنين المُصرح لهم بحج الفرادى عبر المسار الإلكتروني السعودي، وكذلك على بوابة الحج المصرية.

وناشدت "سامية" المواطنين بضرورة احترام القوانين والإجراءات الموضوعة من قبل المملكة العربية السعودية والتي تقوم بأعمال متميزة للغاية لتوفير أفضل بيئة مناسبة لحجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك دون أدنى معوقات.

وأكدت أن وزارة السياحة والآثار، تهدف إلى الحفاظ على حقوق المواطن المصري في الاستفادة من الخدمات السياحية من المنشآت السياحية، وتوعية المواطن وإطلاعه على جميع الأمور التي من شأنها حمايته من التعرض لأي مشاكل من الكيانات غير الشرعية وذلك في ضوء توجيهات الوزير.

وبدأت شركة مصر للطيران، اليوم السبت 10 يونيو الجاري، أولى رحلات الحج لموسم 1444هـ/2023م، من مطار القاهرة الدولي، على أن تبدأ رحلات عودة الحجاج اعتبارا من أول يوليو وحتى 18 يوليو 2023.