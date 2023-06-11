حرمان وتوعية.. توجيهات مشددة لشركات إلحاق العمالة المصرية خلال الحج

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة العمل، عدة إرشادات وتحذيرات إلى شركات إلحاق العمالة المصرية المسافرة إلى الأراضي المقدسة للعمل في موسم الحج 2023/1444.

واتفقت وزارة العمل، مع القنصلية العامة السعودية بالقاهرة، على تنظيم إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام 2023، حيث جرى الاتفاق على مستويات الأجور، وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية.

وجاءت التوجيهات على النحو التالي:

1- عدم التهاون مع الشركات المخالفة لإلحاق العمالة بالخارج.

2- حرمان الشركات المخالفة من المشاركة في المواسم القادمة في حال مخالفتها للإجراءات المتفق عليها.

3- عدم التهاون مع العمالة المخالفة للشروط والإجراءات المتفق عليها في "اللجنة المشتركة" مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تحت إشراف الوزارة.

4- توعية العمالة المسافرة للعمل بالحج، بأن التعاقد معهم بهدف العمل فقط وليس للقيام بمناسك الحج.

5- فرض عقوبات على الشركات التي ستخالف التعاقدات مع العمالة.

6- الحرص على سفر العمالة للعمل والمشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يضع الشركات أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مميز تشارك فيه العمالة المصرية بكل جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

7- دراسة المسئولين عن سفر العمالة، للإجراءات والشروط المتبعة مع العمالة المصرية خلال الموسم، بالتنسيق والتعاون مع القنصلية والسفارة السعودية في القاهرة.

8- تسجيل الشركات لتأشيرات السفر الخاصة بالعمالة التي سيتم اختيارها بعد اجتياز اختبارات اللجنة المشتركة بين الجانبين المصري والسعودي.

وعلى المستوى السعودي، خصصت المملكة العربية السعودية، أرقاما ساخنة للإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة والعمل داخل الأراضي السعودية.

وطالبت المملكة السعودية، بضرورة الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و 999 و 996 في بقية مناطق المملكة.