الزراعة: حصلنا على 6 شهادات معتمدة في «الأيزو» المختلفة

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لوزارة الزراعة، إن المعمل نجح في الحصول على 6 شهادات معتمدة في "الأيزو" المختلفة، وأنه يعتبر أول معمل في "سلامة الغذاء" في مصر يحصل على الاعتماد الدولي من 3 جهات دولية مختلفة.

وتأتي هذه النجاحات في ظل احتفالات العالم بيوم الإعتماد العالمي والذي يصادف 9 يونيو من كل عام "اليوم العالمي للاعتماد"، وهي مبادرة عالمية أنشأها المنتدى الدولي للاعتماد IHAF وهيئة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات ILAC بهدف تعزيز قيمة الاعتماد في الاقتصاد، وزيادة التجارة، ومعالجة تحديات البيئة والصحة والسلامة، وتحسين الجودة العامة للإنتاج في الاقتصاد.

وأضافت "عبداللاه"، أن العالم يحتفل بهذا اليوم في جميع أنحاء العالم من خلال إقامة فعاليات وأنشطة مختلفة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاعتماد في حياتنا اليومية وكون المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) أحد أهم جهات قياس الملوثات في الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمعتمد دوليًا من أكثر من جهة اعتماد دولي.

وأوضحت مدير معمل متبقيات المبيدات، أن الحصول على الإعتماد الدولي لشهادة «الأيزو» من هيئة الإعتماد الأمريكية، بالإضافة إلى حصوله على الإعتماد من كل من هيئة الإعتماد الدولية FINAS الفنلندية بأوروبا منذ أكثر من 27 عام، والمجلس الوطني للإعتماد (إيجاك)، يأتي ضمن مواصلة المعمل لتحقيق العديد من الإنجازات في مجال عمله موضحة أن المعمل يواصل جهوده لتقديم خدماته بأعلى جودة من خلال حصوله على الإعتمادات في المواصفات المختلفة التي تعطيه ثقل كبير وتزيد من ثقة عملائه وثقة الأسواق الدولية في نتائجه.

وأضافت أن المعمل خلال الشهور القليلة الماضية قد تم منح مركز التدريب التابع له شهادتي «الأيزو» لنظام إدارة الجودة وشهادة «الأيزو» لإدارة جودة المنشآت التعليمية موضحة أن المعمل حاصل على الإعتماد في مواصفة «الأيزو» لمقدمى اختبارات الكفاءة في مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية الميكروبيولوجية في الأغذية والمياه ومسحات السطوح من المجلس الوطني للإعتماد (إيجاك) كما تم منحه شهادتي الأيزو في الصحة والسلامة المهنية وإدارة البيئة.

وأوضحت مدير معمل متبقيات المبيدات، أن المعمل يضم العديد من الأقسام المختلفة والتي تدخل جميعها في نظام التدقيق والفحص لجهات الإعتماد ومن أهمها متبقيات المبيدات، العناصر الثقيلة، الميكروبيولوجي، السموم الفطرية ومضافات وجودة الأغذية، الملوثات العضوية الثابتة، العقاقير البيطرية، والتسويق والتدريب، خدمة العملاء، الاستقبال والطحن، الشؤون المالية والإدارية، تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلى أن المعمل يعد أحد أهم هذه الجهات والذي يعتبر ذو مكانة دولية وعالمية كبيرة حيث أنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله وذلك وفقاً لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.