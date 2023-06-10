رئيس توزيع كرباء القناة يبحث مع قيادات الشركة خطط التوسع والاحلال والتجديد

كتب-محمد صلاح

زار المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناه لتوزيع الكهرباء، قطاع شمال الشرقيه بمدينة أبو كبير ترأس خلاله اجتماع موسع مع لفيف من قيادات الشركة والقطاع بحضور المحاسب عزت إبراهيم رئيس القطاعات المالية والتجارية والمهندس محمد سعيد رئيس قطاعات الشرقية والمهندس خالد البدري رئيس قطاع شمال الشرقيه والمحاسب فتوح عامر رئيس قطاع الشؤن المالية والتجارية بالشرقية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطط القطاع والاحلال والتجديد والتوسعات وكذلك موقف الموزعات الجاري إنشائها والمدد الزمنية للانتهاء منها وكذلك استعراض موقف تأهيل مراكز خدمه العملاء بالقطاع.

وطالب "أبو وردة"، بضرورة الإسراع بإنهاء تأهيل مراكز الخدمة على أن تكون على أحدث المواصفات الفنية والتكنولوجيا العالمية مثل مركز خدمه شرم الشيخ.

وعقد رئيس الشركة، لقاءًا موسعًا مع قيادات القطاع ورؤساء الهندسات ورؤساء الشؤن التجارية والضبطيه القضائية والصيانة والتشغيل وطالب بضرورة وضع خطط الإحلال والتجديد والتوسعات لكافة الهندسات على الطبيعه وضرورة إحلال كافة الأعمدة المتهاكه مع زرع أعمدة بدلًا منها طبقا للمواصفات الفنية العالمية.

وكذلك طالب بضرورة مراجعة كافة أحمال المحولات وعمل خطة لتدعيم من يحتاج الى دعم فوراً، كما طالب بسرعة الانتهاء من تركيب كافة عدادات الإنارة العامة ووضع جدول زمني للانتهاء منها مع عمل محاضر فتح مع الوحدات المحلية٠

وشدد على ضرورة مراجعة كافة عدادات المصالح الحكومية مراجعة دقيقه وكذلك القراءات مع محطات المحولات ثم توجه بعد ذلك الي مدينة الزقازيق وفور وصوله عقد اجتماع لقطاعات وسط الشرقيه برئاسة المهندس عادل سالم وجنوب الشرقيه برئاسة المهندس صلاح بركات وقطاع تنفيذ مشروعات الشرقية.