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أستاذة بـ "إعلام القاهرة": غياب حرية تداول المعلومات يؤثر سلبا على الاقتصاد والتعليم

10:54 م السبت 10 يونيو 2023
أستاذة بـ "إعلام القاهرة": غياب حرية تداول المعلومات يؤثر سلبا على الاقتصاد والتعليم

الدكتوره عواطف عبدالرحمن أستاذة الصحافة بكلية إعلا

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كتب- إسلام لطفي:

قالت الدكتوره عواطف عبدالرحمن، أستاذة الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك مطالبات عديدة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، منذ أعوام عديدة ولكن يوجد تسويف في تطبيقه.

وأضافت خلال مائدة مستديرة حول القانون نظمتها نقابة الصحفيين، مساء اليوم السبت، أن الآثار السلبية لمنع المعلومات تمس الاقتصاد والبحث العلمي بالإضافة إلى الإعلام والصحافة، مؤكدة وجود معاناة كاملة في هذا الجانب ولا يوجد معلومات، خاصة عند العمل على إصدار بحوث ميدانية يتعرض الباحثون لبعض المعوقات منذ أعوام عدة.

وطالبت نقابة الصحفيين أن تتبى تنظيم حملة مستمرة، للمطالبة بإصدار االقانون لأن هذا مطلب أساسي ودونه لا يتحقق أي تقدم في الصحافة أو الاعلام الرقمي والمستحدثات التكنولوجية.

وأشارت إلى أن احتكار المعلومات أدى إلى ضمور الصحافة كمهنة وانتشار الشائعات وتعطيل كامل للإجراءات الحكومية التي تتخذها في الاستثمار.

ولفتت إلى أن غياب حرية المعلومات يصيب الاقتصاد المصري في الصميم، لذلك يجب أن تشارك في الحملة كل المؤسسات الأخرى التي تشعر أن هذا الأمر يعطلها مثل الإعلام والاقتصاد والتعليم والصحة.

وأكدت أن عدم حرية تداول المعلومات، ليس في صالح الأمن القومي ولا حرية التعبير.

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