يسري عبدالله وأحمد صبري أبوالفتوح يناقشان "ليلى وفرانز"
كتب- محمد شاكر
يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع، في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 13 يونيو 2023، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، ندوة نقدية لمناقشة رواية "ليلى وفرانز" للكاتب الروائي محمد علي إبراهيم.
ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.
وقد صدرت رواية (ليلى وفرانز ) عن دار (العين ) للنشر، وهي الرواية السادسة للكاتب محمد علي إبراهيم، بعد رواياته (الجدار الأخير، الولد كوريا، أعلمها اللمس، حجر بيت خلاف، روح)، فضلا عن مجموعاته القصصية (تأريخ لا يروق لكم، طعم البوسة، أنت حر ما دمت عبدي).
وقد حاز الكاتب عددا من الجوائز الأدبية من بينها جائزة كتاب اليوم، والهيئة العامة لقصور الثقافة ثلاث مرات، فضلا عن وصول روايته (حجر بيت خلاف) إلى القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ (الجامعة الأمريكية).
ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.
ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي"إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".
تعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب بوسط البلد، مع التنبيه على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.
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