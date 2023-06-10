السياحة: استقبلنا مليون ونصف سائح خلال شهر واحد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن استقبال مصر أكبر عدد من السائحين بنحو 1.35 مليون سائح خلال شهر أبريل الماضي، موضحاً أنه العدد الأكبر الذي تستقبله مصر في شهر واحد.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، أن مصر استقبلت نحو 7 ملايين سائح خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لافتاً إلى أن مصر تستهدف استقبال 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري، ومن 18 إلى 20 مليون سائح خلال العام المقبل 2024.

وبحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة السياحة، زار مصر خلال عام 2022 نحو 11.7 مليون سائح، وهناك تقديرات بأن يشهد العام الجاري نموا في السياحة الوافدة بنسبة 28%، وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح.

وكان وزير السياحة، صرح خلال شهر مارس الماضي، بأن حركة السياحة الوافدة في شهري يناير وفبراير الماضيين شهدت نموا بنسبة 35% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

من جانبها، كشفت غادة شلبي، نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، أسباب زيادة نسبة السياح، وحدوث القفزة التاريخية في شهر أبريل الماضي.

وقالت شلبي، إن من ضمن أسباب حدوث النمو في زيادة السياح هو نتيجة تيسير إجراءات إصدار التأشيرات، وتنوع المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أن مصر لديها تنوع في المقاصد السياحية التي يقبل السائحون عليها من مختلف دول العالم، وكذلك كان هناك استعداد بشكل متميز لاستقبال السائحين بعد جائحة كورونا المستجد، وهو أمر لم يتوافر في أسواق أخرى.

وأضافت شلبي أن هناك أسبابا أخرى من بينها: تسهيل منح التأشيرات السياحية عند الوصول للمطار أو عبر الإنترنت من خلال موقع "VISA to Egypt"، بالإضافة إلى استهداف أسواق جديدة، والاستقرار الأمني والعلاقات الدبلوماسية الجيدة مع كل الدول.