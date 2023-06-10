قانون حرية تداول المعلومات على مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين
كتب- إسلام لطفي:
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مائدة مستديرة حول "ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام"، اليوم السبت.
وبدأت المناقشات منذ قليل، بمناسبة يوم الصحفي في القاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي".
ويدير المائدة الكاتب الصحفي جمال فهمي وكيل النقابة الأسبق، ويشارك بها الدكتوره نرمين الأزرق أستاذ الصحافة والتشريعات بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتوره أميرة سمير أستاذ مساعد الإعلام بجامعة طنطا، والنائبة الدكتوره مها عبدالناصر عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي أحمد بلال عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي مجدي حلمي رئيس تحرير الوفد السابق، وعمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومحاضر بقسم القانون بالجامعة الأمريكية، والكاتب الصحفي محمد بصل مدير تحرير الشروق.
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