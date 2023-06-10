برلماني يطالب الحكومة بخطة زمنية للانتهاء من حصر الأراضي غير المستغلة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ: إن هناك ضرورة لحصر الحكومة كافة الأراضي والأصول غير المستغلة في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والعمل على حسن استغلالها بالشكل الأمثل، مما يساهم فى تعظيم موارد الدولة وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية وخدمية.

وأكد "الهضيبي"، على ضرورة أن تعمل الحكومة على سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحصر الدقيق للأراضي الفضاء غير المستغلة، وتقديم كل وزارة تقريراً مفصلا عن كافة الأراضي والمباني والأصول غير المستغلة في نطاقها أو في تبعيتها، لأن عدم استغلالها يعد إهدارا المال العام، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد الدولة فيها أزمة اقتصادية، مما يتطلب تضافر كل جهود الدولة ومؤسساتها لدعم الاقتصاد الوطني والعمل على خلق موارد جديدة.

وأشار البرلماني، إلى ضرورة أن تكون هناك خطة زمنية للاستفادة من الأراضي والأصول غير المستغلة واستثمارها بعد أن يتم إعداد قاعدة بيانات تفصيلية بشأنها، بحيث تحدد الخطة أوجه وكيفية الاستفادة من كل قطعة أرض غير مستغلة، من خلال إقامة مشروعات ذات نفع عام على تلك الأراضي، أو تأجيرها، لاستغلالها في أنشطة استثمارية، أو غير ذلك من أوجه الاستغلال.

وطالب الهضيبي، لجنة حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة والعقارات المتروكة دون استكمال البناء التى شكلتها الحكومة، بتقديم تقرير عن نتائج أعمالها وما انتهت إليه بإجمالي عدد الأراضي والأصول غير المستغلة.