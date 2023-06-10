"طاقة النواب" تناقش اتفاقية الأمان النووي الثلاثاء.. و7 اتفاقيات بشأن الغاز والبترول

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، الثلاثاء المقبل، قرار رئيس الجمهورية 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي لإحالتها إلى الجلسة العامة لمناقشتها وإقرارها.

وقال النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانين، اليوم السبت، إن اللجنة تناقش على مدى اليومين المقبلين إقرار 7 اتفاقيات جديدة للتنقيب والبحث عن الغاز والبترول، مشيرًا إلى أن توجه الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية هو تكثيف البحث والتنقيب عن الزيت والغاز في كل أنحاء الجمهورية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ وهو ما أدى إلى زيادة الاكتشافات البترولية والغاز مؤخرًا، وعكس الرؤية الثاقبة للمستقبل للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة والبترول في مصر.

وأضاف عوض الله أن اللجنة تناقش غداً مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة بي بي إكسبلورينشن "دلتا ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م .ع).

وتناقش اللجنة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة "بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد"، وشركة ونترشل ديا دبليو إن دي جي إم بي إتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط.

وقال عوض الله إن اللجنة تناقش أيضاً خلال اجتماعاتها الأحد المشروع الثالث؛ وهو مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط.

وتابع عوض الله بأن اللجنة تناقش بعد غد الإثنين مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "ترايدنت بتروليوم كومباني"، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 204 لسنة 2017، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية، بخليج السويس (منطقة مجاويش البحرية)، كما تناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شرق الزيت البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة تناقش خلال اجتماعاتها الإثنين أيضاً مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس العش بخليج السويس.