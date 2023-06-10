عمره 94 عاما.. مصر للطيران تمنح تذكرة سفر مجانية لأكبر الحجاج سنا

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بالصور.. أول فوج حجاج يغادر مصر إلى الأراضي المقدسة



كتب- محمد عبيد:

تصوير- محمود بكار:

منحت شركة مصر للطيران الحاج أحمد علي علي نصر، من حجاج الدقهلية 94 عاما، تذكرة سفر هدية مجانا وذلك أثناء الاحتفال بسفر حجاج بيت الله الحرام بالصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي.

كما حصلت الحاجة ممتازة أبو المعاطي المتولي حسن، على تذكرة مخفضة بنسبة 50‎% وذلك أثناء سفرها من الصالة الموسمية.

وحصلت الحاجة صفاء رجب قرطام على قسيمة وزن إضافي مجاني وذلك أثناء سفرها للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

وحصل أيضا الحاج محمد عبد الصادق السيد على قسيمة وزن إضافي أثناء سفره على رحلات مصر للطيران.

وحصلت الحاجة زينب محمد محمود مصطفى، والحاجة مديحة إبراهيم مصطفى، والحاج سلام سليمان حميد، والحاجة ليلى لطفي شحاتة، والحاجة سيدة حسان عبد الباقي، على هدايا من الأسواق الحرة أثناء السفر على رحلات مصر للطيران.