مصر للطيران: أسعار تذاكر الحج وصلت لـ50 ألف جنيه

كتب- محمد عبيد:

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إن أسعار تذاكر الحج بلغت هذا العام 27 ألف جنيه للقرعة، ومن 27 لـ32 ألف جنيه للتضامن والجمعيات، ومن 27 لـ50 ألف جنيه للسياحة.

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحفي بالصالة الموسمية لمطار القاهرة الدولي، نظمته شركة ميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع مصر للطيران للاحتفال بانطلاق الجسر الجوي لنقل الحجاج، بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات الطيران المدني.

وأوضح المهندس يحيي زكريا أن الشركة بدأت الجسر لنقل 45 ألف حجاج على 185 رحلة جوية هذا العام ما بين منتظمة وغير منتظمة إلى جدة والمدينة المنورة وذلك في مرحلة الذهاب والتي تنتهي يوم 22 يونيو.